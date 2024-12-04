В Баку трагически погиб мужчина

В Баку автомобиль сбил 86-летнего мужчину.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошел вчера в Насиминском районе. Хикмет Асадов, управляя автомобилем марки "Chevrolet Cobalt", сбил Ибрагима Мустафаева, 1938 года рождения. Пешеход скончался на месте происшествия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.