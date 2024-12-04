https://news.day.az/society/1712607.html В Баку трагически погиб мужчина В Баку автомобиль сбил 86-летнего мужчину. Как сообщает Day.Az, инцидент произошел вчера в Насиминском районе. Хикмет Асадов, управляя автомобилем марки "Chevrolet Cobalt", сбил Ибрагима Мустафаева, 1938 года рождения. Пешеход скончался на месте происшествия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
В Баку трагически погиб мужчина
В Баку автомобиль сбил 86-летнего мужчину.
Как сообщает Day.Az, инцидент произошел вчера в Насиминском районе. Хикмет Асадов, управляя автомобилем марки "Chevrolet Cobalt", сбил Ибрагима Мустафаева, 1938 года рождения. Пешеход скончался на месте происшествия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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