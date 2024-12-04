Лидер оппозиции в Южной Корее перелез через ограду, чтобы попасть в парламент

Председатель ведущей оппозиционной Демократической партии "Тобуро" Южной Кореи Ли Чжэ Мён перелез через ограду, чтобы попасть в здание парламента на голосование по вопросу введения военного положения в ночь с 3 на 4 декабря.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, соответствующее видео было опубликовано на канале политика в YouTube. После того как президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения, полиция заблокировала входы в парламент. Ли Чжэ Мён вел прямую трансляцию в машине по пути к парламенту, а затем продолжил съемку, когда перелезал через забор. Он остановил запись после того, как вошел в здание парламента.

Видео набрало 2,4 млн просмотров на видеохостинге. В парламент прибыли 190 депутатов, которые проголосовали за отмену военного положения, ранее введенного президентом Юном.

Ли Чжэ Мён был главным соперником Юн Сок Ёля на выборах 2022 года, уступив ему с небольшим отставанием.