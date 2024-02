Лондонский суд рассмотрит последнюю апелляцию Ассанжа на экстрадицию в США

Высокий суд Лондона начнет двухдневное рассмотрение апелляции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа на его экстрадицию в США. Это судебное рассмотрение может стать для 52-летнего австралийца последним в британских судах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Заседание начнется в 10:30 по местному времени (14:30 по бакинскому времени) и пройдет под председательством двух судей - главы судебной коллегии королевской скамьи Виктории Шарп и судьи Адама Джонсона. Они проведут оценку вердикта, вынесенного в июне 2023 года судьей Высокого суда Лондона Джонатаном Свифтом. Он отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов Ассанжа на ордер об экстрадиции австралийца из Великобритании в США.

Если эта апелляция окажется успешной, защита Ассанжа получит возможность оспаривать в британских судах его выдачу в Соединенные Штаты. В противном случае они лишатся такого инструмента. Одной из последних возможностей воспрепятствовать передаче основателя WikiLeaks в США при таком сценарии может оказаться обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Пока не ясно, будет ли Ассанж участвовать в заседании очно или по видеосвязи из лондонской тюрьмы строгого режима Белмарш, где он содержится с 2019 года после того, как его выдворили с территории посольства Эквадора в Лондоне. Уже больше четырех лет Вашингтон добивается у Лондона его экстрадиции в США, однако защита Ассанжа предпринимает новые попытки этого не допустить.

В июне 2022 года занимавшая на тот момент пост главы МВД Великобритании Прити Пател приняла решение экстрадировать в Соединенные Штаты Ассанжа по итогам рассмотрения дела как Вестминстерским магистратским судом, так и Высоким судом Лондона. МВД королевства указало на то, что британские суды не пришли к мнению, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной, несправедливой мерой или имело бы место использование судебной процедуры в незаконных целях. В WikiLeaks ранее подчеркивали, что преследование австралийца всегда было политическим делом.

Ассанжу в Соединенных Штатах инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит 175 лет тюремного заключения. В ноябре 2023 года ведущие западные издания, включая газеты The New York Times, The Guardian, The Times, Le Monde, El País, призвали правительство Соединенных Штатов снять с Ассанжа обвинения.

