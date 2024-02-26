США намерены продолжать вводить санкции против России

Соединенные Штаты намерены продолжать вводить санкции против России в надежде, что они поспособствуют "достижению стратегического результата" в конфликте в Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC.

"И мы будем продолжать это делать [вводить санкции против России]. Санкции - это одна из составляющих более широкой стратегии. Сами по себе они не приведут к стратегическому результату в этой войне, но они могут способствовать достижению стратегического результата. И мы собираемся оставаться терпеливыми, решительными и неустанными в применении этих санкций", - подчеркнул он.

В попытке объяснить телеведущей, в чем заключается функция антироссийских санкций, Салливан выразил мнение, что они "сокращают доступ России к доходам".

Он заявил, что санкции якобы уменьшают объем Фонда национального благосостояния России. Помимо этого, Салливан считает рестрикции "попыткой запретить поставку определенных компонентов для российской оборонной промышленной базы, чтобы замедлить и усложнить их [России] военную машину, затруднив им производство передовых вооружений".

Представитель администрации президента США Джо Байдена полагает, что Соединенным Штатам удалось "замедлить этот процесс".

"И, в-третьих, это возможность выявить тех лидеров и тех людей, которые несут ответственность, и привлечь их к личной ответственности. И в деле с Алексеем Навальным мы сделали это [ввели санкции] с ключевыми сотрудниками тюрьмы в пятницу", - сказал представитель Белого дома.

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