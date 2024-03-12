Вице-президент Тайваня прибыла в Вашингтон

Избранный вице-президент Тайваня Би Кхим Сяо на этой неделе находится в Вашингтоне с частным визитом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщили The Wall Street Journal источники.

"Избранный вице-президент Тайваня Сяо Би-хим находится на этой неделе в Вашингтоне с скромным частным визитом", - говорится в статье.

При этом в администрации президента Тайваня заявили, что на данный момент информации по этому вопросу нет.

Правящая Демократическая прогрессивная партия Тайваня также заявила, что не располагает никакой информацией по поводу посещения Сяо Соединенных Штатов.

Отмечается, что 52-летняя Би Кхим Сяо была послом Тайваня в США с 2020 до 2023 года, прежде чем она присоединилась к президентской гонке. Она свободно говорит по-английски и имеет глубокие связи в Вашингтоне, утверждает издание.

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