Китай разработал зенитную ракету с дальностью полета свыше 2 тыс. км

Китайские ученые разработали зенитную управляемую ракету (ЗУР), которая может поражать воздушные цели на расстоянии свыше 2 тыс. км. Об этом сообщила газета South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Разработкой ракеты занималась команда специалистов под руководством научного сотрудника Северо-западного политехнического университета Су Хуа, уточняет газета, в распоряжение которой попала статья из журнала Chinese language Journal of Graphics. "Ракета сможет сбивать самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и бомбардировщики, препятствуя их вмешательству в возможные региональные конфликты", - приводит издание фрагмент исследования.

Согласно техническому заданию, длина новой ракеты не должна превышать 10 м, а масса - 4 тонны, чтобы ее можно было запускать с подвижных пусковых установок. Однако китайским конструкторам удалось превзойти требования заказчика и создать ракету сверхдальнего действия длиной всего 8 м и массой 2,5 тонны.

Как пишет South China Morning Post, описание внешнего вида ракеты не приводится, однако ее конструктивные параметры позволяют предположить, что изделие может быть похоже на гиперзвуковую ракету Feitian-1, испытания которой Северо-западный политехнический университет завершил два года назад. Несмотря на то, что новая ракета еще не поступила на вооружение Народно-освободительной армии Китая (НОАК), она "имеет важное значение для поддержания мира и стабильности в глобальном и региональном измерениях", считают китайские специалисты.

Дальность самых совершенных современных ЗУР не превышает нескольких сотен километров. При использовании дальнобойного вооружения значительную сложность представляет обеспечение целеуказания. Решить эту проблему китайские ученые планируют с помощью разведывательных спутников, которые будут направлять ЗУР до района расположения цели, после чего в дело вступит головка самонаведения ракеты, отмечает газета.

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