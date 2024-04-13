https://news.day.az/world/1651802.html В Израиле в ближайшие дни отменяются все занятия в образовательных учреждениях
В Израиле в ближайшие дни отменяются все занятия в образовательных учреждениях
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об изменениях в инструкциях Управления тыла и отмене всех занятий в образовательных учреждениях в стране на ближайшие дни начиная с вечера 13 апреля.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"По итогам оценки ситуации было установлено, что <...> будут внесены изменения в инструкции Управления тыла [Израиля]. В рамках изменений было решено запретить образовательную деятельность на территории Израиля", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.
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