В Израиле в ближайшие дни отменяются все занятия в образовательных учреждениях

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об изменениях в инструкциях Управления тыла и отмене всех занятий в образовательных учреждениях в стране на ближайшие дни начиная с вечера 13 апреля.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По итогам оценки ситуации было установлено, что <...> будут внесены изменения в инструкции Управления тыла [Израиля]. В рамках изменений было решено запретить образовательную деятельность на территории Израиля", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

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