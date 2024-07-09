В Армении 9 военкомов арестованы за взятки

Ответственные лица нескольких военкоматов Армении арестованы за получение и пособничество в получении взяток на общую сумму в $50 тысяч.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Антикоррупционный комитет.

Согласно материалам дела, начальник призывного отделения одного из военкоматов, вступив в сговор, с начальником двух других военкоматов и рядом других должностных лиц Минобороны (в том числе Центральной медкомиссии), получил от родных призывников $50 тыс за освобождение или отсрочку от службы.

По 9 обвиняемым следствие завершено, материалы направлены в суд.

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