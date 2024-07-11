https://news.day.az/world/1674202.html В Армении грузовик с военными попал в аварию - есть погибшие
В Армении грузовик с военными попал в аварию - есть погибшие
В Армении попал в аварию автомобиль с демобилизованными военнослужащими.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саргсян.
В результате ДТП два человека погибли, трое были госпитализированы.
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