В Армении грузовик с военными попал в аварию

В Армении попал в аварию автомобиль с демобилизованными военнослужащими.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саргсян.

В результате ДТП два человека погибли, трое были госпитализированы.

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