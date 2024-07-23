Страны ЕС обеспокоены дефицитом воды

Представители 21 страны Европейского Союза направили в Брюссель совместное письмо, в котором подчеркивается, что вода является стратегическим, жизненно важным ресурсом, а водоснабжение должно стать "абсолютным приоритетом" в ЕС.

Письмо отражает тревогу стран по поводу участившихся засух, дефицита воды и наводнений по всему блоку, которые, по мнению подписантов, "больше не являются аномалией в Европе", сообщает Day.Az со ссылкой на Euronews.

По данным Европейского агентства по окружающей среде, около 20 процентов европейской территории и 30 процентов европейцев ежегодно страдают от дефицита воды. Экономические потери от этого составляют примерно 9 миллиардов евро в год, причем эта цифра не включает ущерб экосистемам.

В письме на имя исполнительного вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича государства-члены ЕС призвали к целостному подходу с "более высоким уровнем согласованности". По мнению авторов письма, такой подход "необходим для обеспечения согласованности всех законодательных и плановых процессов, чтобы наладить защиту экосистем, отрегулировать потребление воды на всех уровнях и обеспечить безопасность водоснабжения".

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