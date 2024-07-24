В Индии заявили о постепенном переходе в статус экспортера оружия

Индия в последние несколько лет значительно нарастила объемы оборонного производства, постепенно переходя из статуса импортера оружия в его экспортера.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в представленном в парламенте страны экономическом обзоре, подготовленном министерством финансов.

В документе отмечается, что оборонное производство Индии существенно выросло - с 740 млрд рупий ($8,8 млрд) в 2017 финансовом году до 1 трлн рупий (почти $12 млрд) в 2023 финансовом году, что привело к увеличению экспорта оборонной продукции. "Индия перешла от статуса импортера оружия к обеспечению места в списке 25 крупнейших стран - экспортеров оружия", - указано в обзоре.

В исследовании высоко оцениваются усилия оборонной промышленности, в том числе частных и государственных предприятий, по наращиванию экспорта оборонной продукции. Кроме того, увеличилось количество разрешений, выдаваемых экспортерам.

"В 2023 финансовом году было выдано 1 414 разрешений на экспорт, а в 2024 финансовом году их число увеличилось до 1 507. Около 100 отечественных компаний экспортируют широкий спектр оборонной продукции и оборудования, включая такие самолеты, как Dornier-228, артиллерийские орудия, ракеты BrahMos, ракеты и пусковые установки Pinaka, радары, тренажеры и бронетехнику", - говорится в обзоре.

Чтобы увеличить экспорт оборонной продукции, правительство Индии за последние 10 лет реализовало несколько политических программ, в частности упростив экспортные процедуры, стимулировав отечественное проектирование, разработку и производство оборонной техники, выделяя средства на поддержку частных производителей.

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