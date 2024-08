Рай, отравленный Францией: там люди обречены на смерть

- The New York Times - ФОТО

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эльчин Алыоглу

Американская газета The New York Times опубликовала статью корреспондента New York Times Ханны Бич под названием "Отравленный рай" - Париж проводит серфинг на Олимпийских играх".

Ядерные испытания во Французской Полинезии вызвали серьезные проблемы со здоровьем людей, живущих в этом регионе.

С 1966 по 1996 год Франция провела 193 ядерных испытания во Французской Полинезии. Эти испытания проводились на атоллах Муруроа и Фангатауфа и создали серьезную опасность для местных жителей. Воздействие испытаний проявилось не только в момент прямого взрыва, но и в долговременном радиационном воздействии.

В статье Ханны Бич рассказывается о негативных последствиях ядерных испытаний Франции во Французской Полинезии, в частности, указывается на масштабы ущерба, нанесенного населению Теахупо'о, расположенного на острове Таити, где в 2024 году проходят соревнования по серфингу Олимпийских игр. В статье говорится о последствиях ядерных испытаний для здоровья местных жителей, в том числе несовершеннолетних детей, и о том, как французское правительство на протяжении истории снижало риски для здоровья населения, связанные с ядерными испытаниями.

Отмечается, что несмотря на то, что прошло 50 лет с момента проведения ядерных испытаний в июле 1974 года , которые привели к высокому уровню радиации, население Теахупо'о все еще борется с тяжелыми последствиями ядерных испытаний. Несмотря на то, что сегодня на Олимпийских играх во Франции проходят соревнования по серфингу, этот регион несет в себе следы болезненной истории радиационного облучения.

В статье подробно описаны проблемы со здоровьем местных жителей из-за ядерных испытаний, включая высокий уровень заболеваемости раком и его негативные последствия. Подчеркивается, что французское правительство, ответственное за распространение радиации в этом районе, создало бюрократические барьеры для предоставления обещанной компенсации населению, которое до сих пор борется для его получения.

По словам одного из глав местного муниципалитета Рониу Тупана Поаре, наряду с гордостью, которую испытывает население Теахупо'о тем, что Франция, принимающая у себя Олимпиаду, проводит у них серфинг, вместе с тем они испытывают чувство негодования к Франции за боль, причиненную людям ядерными испытаниями.

После десятилетий пренебрежения со стороны Франции в 2010 году французское правительство начало процесс выплаты компенсации, признав пагубные последствия ядерных испытаний. Однако отсутствие должной поддержки вследствие бюрократического процесса вызвал разочарование у тех, кто обратился к ним. Так, в первые годы были одобрены обращения только 11 пострадавших. После волны недовольства в 2023 году официальный статус жертвы радиации получают только 108 человек, но это лишь часть тех, кто пострадал от радиации. Официальные лица Полинезии предполагают, что около 10 000 человек подверглись воздействию высокой ядерной радиации. Но исследователи заявляют, что непосредственно пострадали около 110 000 человек, при этом в 1970-х годах около 90 процентов населения подверглось воздействию ядерной радиации.

В статье отмечается, что исторические события, связанные с ядерными испытаниями, были сокрыты Францией, и поэтому нынешняя молодежь обладает скудной информацией относительно рисков проведенных в прошлом испытаний и их воздействий.

Одна из сестер мэра города Теахупо'о г-жа Поаре, у которой был диагностирован рак, была среди тех, кто подал заявление о компенсации. Но г-жа Пуаре заявляет, что признание ее жертвой Францией не может ее вылечить. Хотя она рада, что соревнования по серфингу на Олимпийских играх прошли в Теахупо'о, с другой стороны, она заявила, что ненавидит Францию из-за проблем со здоровьем, от которых периодически страдает ее семья.

Строительные работы в преддверии Олимпиады нанесли большой ущерб коралловым рифам и болотам.

Было проведено исследование вредных последствий испытаний на Муруроа и Фангатауфе на восточной окраине Французской Полинезии, и когда президент Франции Эммануэль Макрон посетил этот район в 2021 году, он признал, что государство "обязано" Французской Полинезии 193 ядерными испытаниями. Представитель Ассамблеи Полинезии Хейнуи Ле Кай отметил, что не только островам Французской Полинезии, пострадавшими от этих событий, нужна справедливость, она необходима в Тихом океане в целом.

Президент Французской Полинезии Моэтаи Бразерсон сказал, что четыре члена его семьи умерли от болезней, вызванных радиацией. От страха, что радиация может попасть в почву, его дед был похоронен в гробу, покрытом свинцом. Он отметил, что, хотя испытания были приостановлены, люди все еще продолжают умирать от этих осложнений, и французское государство должно взять на себя ответственность.

Основатель партии "Тавини" и бывший президент Французской Полинезии Оскар Темару возглавил процесс жалобы против Франции в Международном уголовном суде за преступления против человечности. И он называет Французскую Полинезию жертвой ядерной колонизации. По этой причине он подчеркнул важность достижения свободы.