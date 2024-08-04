Переговоры между Израилем и ХАМАС в Каире о прекращении огня в секторе Газа и обмене израильских заложников на палестинских заключенных вновь зашли в тупик.

ХАМАС временно заморозил переговоры о прекращении огня в секторе Газа. Как передает Day.Az, об этом сообщает саудовская газета Asharq Al-Awsat, со ссылкой на источники в организации.

По данным источников, одной из причин дипломатической пробуксовки стали новые требования премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на фоне которых стало понятно, что конфликт далек от завершения.

Отмечается, что это решение останется в силе до выбора преемника ликвидированного в Тегеране главы политбюро ХАМАСа Хании.

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