Турецкая армия нейтрализовала восемь террористов на севере Ирака и Сирии

Вооруженные силы Турции нейтрализовали восемь террористов на севере Ирака и Сирии.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве национальной обороны страны.

В министерстве сообщили, что турецкая армия нейтрализовала четырех террористов РПК в районе Хакурк на севере Ирака и четырех террористов РПК/YPG в районе проведения операции "Щита Евфрата" на севере Сирии.

Было отмечено, что операции будут продолжаться до тех пор, пока в регионе не останется ни одного террориста.

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