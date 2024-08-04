https://news.day.az/world/1679697.html Турецкая армия нейтрализовала восемь террористов на севере Ирака и Сирии
Турецкая армия нейтрализовала восемь террористов на севере Ирака и Сирии
Вооруженные силы Турции нейтрализовали восемь террористов на севере Ирака и Сирии.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве национальной обороны страны.
В министерстве сообщили, что турецкая армия нейтрализовала четырех террористов РПК в районе Хакурк на севере Ирака и четырех террористов РПК/YPG в районе проведения операции "Щита Евфрата" на севере Сирии.
Было отмечено, что операции будут продолжаться до тех пор, пока в регионе не останется ни одного террориста.
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