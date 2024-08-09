Премьер Польши призвал не исключать Венгрию из Шенгенской зоны

Евросоюз не должен рассматривать возможность исключения Венгрии из Шенгенской зоны в ответ на шаги Будапешта по либерализации визовой политики в отношении граждан России и Белоруссии. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск, трансляцию пресс-конференции которого вел телеканал TVP Info, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Исключение из Шенгенской зоны, как вы знаете, - это первый шаг к исключению из Евросоюза. <...> Я был бы осторожным с заявлениями об исключении государств из ЕС", - отметил глава правительства. По его мнению, Европа "не должна отдалять венгров от себя".

Ранее несколько европейских СМИ, включая газету Financial Times, сообщили, что Венгрия приняла решение ослабить визовые требования к гражданам восьми стран, включая РФ и Беларусь.

Согласно правилам Евросоюза, каждая страна может сама определять свою миграционную политику и порядок ее применения. При этом граждане не входящих в ЕС государств, как правило, имеют возможность свободно перемещаться по Шенгенской зоне, включающей 27 стран сообщества, а также Норвегию и Швейцарию.

Глава доминирующей в ЕС Европейской народной партии Манфред Вебер немедленно выступил с утверждением, что решение Венгрии облегчит условия въезда "российских диверсантов" на территорию сообщества.

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