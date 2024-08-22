В Иране назначен новый вице-президент

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назначил Шину Ансари вице-президентом.

Как передает в четверг Day.Az, об этом сообщают иранские СМИ.

Как сообщается, президент Ирана Масуд Пезешкиан назначил Шину Ансари вице-президентом и главой Организации по охране окружающей среды.

Отметим, что во 2-м туре внеочередных президентских выборов в Иране, состоявшихся 5 июля, победу одержал представитель лагеря "реформаторов" Масуд Пезешкиан, набравший почти 16,4 миллиона голосов. Его соперник, представитель лагеря "консерваторов" Саид Джалили, набрал 13,5 миллиона голосов.

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