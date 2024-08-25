«Хезболла» пригрозила Израилю

Движение "Хезболла" готово дать жесткий ответ на атаки со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), если в результате ударов пострадают мирные жители Ливана, ередает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

В заявлении отмечается, что в настоящее время "Хезболла" находится в состоянии максимальной готовности.

"Исламское сопротивление в Ливане <...> силой ответит на любую сионистскую агрессию, особенно если будут затронуты гражданские, ответ будет очень сильным и жестким", - добавили в пресс-службе.

27 июля "Хезболла" нанесла удар по Голанским высотам, которые находятся под контролем израильских властей. В частности, атака пришлась на поселок Мадждаль-Шамс. Из-за обстрела здесь пострадали 12 детей.

Через три дня ЦАХАЛ ударил по столице Ливана, назвав целью атаки второе лицо в "Хезболле".

В ночь на 25 августа ливанское движение выпустило более 320 ракет по военным объектам на территории Израиля. В "Хезболле" уточнили, что таким образом ее члены ответили на атаку бойцов еврейского государства на Бейрут.

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