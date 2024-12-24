Германия остановила проекты в Грузии на сотни миллионов евро

Посол ФРГ в Тбилиси Петер Фишер на своей странице в соцсети X сообщил, что Германия остановила реализацию проектов в Грузии на сумму 237 миллионов евро из-за сворачивания страны с пути в Евросоюз и подавления акций протеста, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Германия остановила проекты с Грузией стоимостью 237 миллионов евро. Свенья Шульце и [возглавляемое ею] министерство по вопросам экономического сотрудничества и развития реагируют на сворачивание Грузии с пути в ЕС и подавление акций протеста", - заявил дипломат.

Он пояснил, что Берлин прекратил финансировать зеленый водород, энергетическую сеть, а также водную инфраструктуру Батуми.