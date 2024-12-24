Оппозиция Южной Кореи захотела объявить еще один импичмент

Главная оппозиционная партия Южной Кореи захотела объявить импичмент премьер-министру и исполняющему обязанности президента страны Хан Док Су. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Причиной инициирования еще одного импичмента в республике стал отказ Хана на заседании кабмина обнародовать законопроекты, направленные на расследование обвинений в мятеже против находящегося в тяжелом положении президента Юн Сок Ёля и многочисленных обвинений против первой леди Ким Кён Хи. Также Демократическая партия Кореи обвинила Хана в содействии попытке Юна ввести военное положение.

В свою очередь Хан заявил, что пытался заблокировать объявление Юна о военном положении, и извинился за то, что не сделал этого.

14 декабря члены Национального собрания Республики Корея поддержали импичмент главы государства 204 голосами. Позже южнокорейская прокуратура направила повестку на допрос президенту Юн Сок Ёлю, но тот проигнорировал ее и не явился.