Крупнейшие китайские госкомпании недополучили прибыль в 2024 году

Прибыль крупнейших госкомпании Китая по итогам января - ноября снизилась на 8,4% относительно аналогичного периода 2023 года, несмотря на активную поддержку со стороны правительства, пишет газета Financial Times со ссылкой на данные Национального бюро статистики КНР, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Также, пишет газета, корпоративная прибыль в Китае для компаний с выручкой более 20 млн юаней ($2,7 млн) с января по ноябрь сократилась в среднем на 4,7% в годовом исчислении. Для сравнения, в 2022 году, когда страна переживала карантин, вызванный пандемией, падение оценивалось в 4%.

За 11 месяцев минувшего года выручка названных компаний выросла всего на 1,8% в годовом исчислении. В 2022 году речь шла о росте в размере 5,9%.