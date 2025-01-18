Археологи обнаружили один из крупнейших "спа-центров" в Помпеях

Ученые обнаружили роскошный частный спа-комплекс на месте раскопок в Помпеях.

Как передает Day.Az, об этом сообщают The Guardian и Би-би-си.

Ученые сообщают, что это, возможно, одна из крупнейших подобных находок.

Частный спа-центр нашли в одном из богатых районов города на улице Виа де Нола. Он находится в самом центре большой резиденции, над раскопками в районе которой группа археологов работала последние два года.

В спа-комплексе был кальдариум (помещение с горячим бассейном), тепидарий (сухая комната, предназначенная для разогрева тела) и фригидарий (помещение с холодным бассейном), раздевалка, а также банкетный зал.

Предположительно, резиденция и спа-центр принадлежали одному из представителей местных элит, считают исследователи. Хозяин мог приглашать сюда состоятельных гостей, чтобы произвести впечатление и даже заручиться поддержкой своей кандидатуры на выборах. Комплекс был рассчитан на 30 гостей: такое предположение ученые сделали на основе подсчета скамеек в раздевалке.