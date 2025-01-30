Трамп пригрозил сократить штат правительства США

Чиновники в правительстве США, работающие дома, обязаны вернуться в офисы, иначе им грозит увольнение. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на мероприятии в Белом доме, трансляция которого велась на YouTube-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если они не согласятся к 6 февраля вернуться в офисы на работу, они будут уволены. Мы сократим наше правительство таким образом", - отметил он.

Трамп подчеркнул, что работающие из дома сотрудники федеральных ведомств осуществляют свои функции неэффективно.