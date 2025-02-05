Милей распорядился о выходе Аргентины из ВОЗ

Аргентинские власти объявили о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) следом за Соединенными Штатами. Об таком решении президента Хавьера Милея сообщил его официальный представитель Мануэль Адорни, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Президент Милей поручил министру иностранных дел прекратить участие Аргентины во Всемирной организации здравоохранения. <...> Мы, аргентинцы, не позволим международной организации вмешиваться в наш суверенитет", - заявил Адорни.

Он отметил, что ВОЗ не финансирует Буэнос-Айрес, поэтому выход из организации не отразится на системе здравоохранения республики.