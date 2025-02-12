Белый дом подтвердил освобождение приговоренного в России экс-дипломата Фогеля

Бывший сотрудник посольства США Марк Фогель, получивший в РФ срок по делу о контрабанде наркотиков, покинет Россию в рамках обмена заключенными.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

Как писала газета The New York Times, Фогеля освободили в рамках сделки с Кремлем, которую вел спецпосланник главы Белого дома на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф.

"Уиткофф покидает российское воздушное пространство вместе с Марком Фогелем, американцем, задержанным Россией", - говорится в заявлении советника президента США по национальной безопасности Майка Уолца.

В Белом доме пояснили, что президент США Дональд Трамп, Уиткофф и советники президента провели переговоры об обмене, который "служит демонстрацией доброй воли со стороны русских и знаком того, что мы движемся в правильном направлении, чтобы положить конец" конфликту на Украине.

За несколько часов до этого Telegram-канал Mash со ссылкой на данные приложения Flightradar писал, что самолет со спецпосланником главы Белого дома приземлился в московском аэропорту Внуково.

Фогеля задержали в аэропорту Шереметьево 14 августа 2021 года, когда он прибыл из Нью-Йорка вместе с женой. При досмотре у него нашли марихуану и гашишное масло, которые были спрятаны в упаковках от контактных линз и картриджах для электронных сигарет.

Поскольку мужчина мог скрыться на территории посольства США, суд заключил его под стражу. В итоге его приговорили к 14 годам колонии.