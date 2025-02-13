https://news.day.az/world/1730023.html Столкновения автобуса и грузовика в Зимбабве – десятки погибших По меньшей мере 24 человека погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком в зимбабвийском штате Матабелеланд. Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, состояние 12 раненых остается тяжелым. Точное количество пассажиров, находившихся в автобусе в момент столкновения, неизвестно. Полиция начала расследование по факту ДТП.
Столкновения автобуса и грузовика в Зимбабве – десятки погибших
По меньшей мере 24 человека погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком в зимбабвийском штате Матабелеланд.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, состояние 12 раненых остается тяжелым.
Точное количество пассажиров, находившихся в автобусе в момент столкновения, неизвестно.
Полиция начала расследование по факту ДТП.
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