https://news.day.az/world/1730023.html

Столкновения автобуса и грузовика в Зимбабве – десятки погибших

По меньшей мере 24 человека погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком в зимбабвийском штате Матабелеланд. Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, состояние 12 раненых остается тяжелым. Точное количество пассажиров, находившихся в автобусе в момент столкновения, неизвестно. Полиция начала расследование по факту ДТП.