Столкновения автобуса и грузовика в Зимбабве

По меньшей мере 24 человека погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком в зимбабвийском штате Матабелеланд.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, состояние 12 раненых остается тяжелым.

Точное количество пассажиров, находившихся в автобусе в момент столкновения, неизвестно.

Полиция начала расследование по факту ДТП.