Власти Финляндии призвали дать власть странам глобального Юга

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью журналу Foreign Policy (FP) призвал дать власть странам глобального Юга для развития многополярности, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Меня поражает, что ООН, которая должна поддерживать мир, но, к сожалению, терпит неудачу, не имеет в Совете безопасности ни одного члена из Латинской Америки, из Африки, а из Азии только Китай. Пора реформировать это", - поделился Стубб.

По его мнению, ключевыми игроками станут Индия, Саудовская Аравия, Нигерия, Кения, Южная Африка, Аргентина, Бразилия и Мексика, и именно они будут определять напряженность между глобальным Востоком и глобальным Западом.