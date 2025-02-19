https://news.day.az/world/1731429.html Власти Финляндии призвали дать власть странам глобального Юга Президент Финляндии Александр Стубб в интервью журналу Foreign Policy (FP) призвал дать власть странам глобального Юга для развития многополярности, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Власти Финляндии призвали дать власть странам глобального Юга
Президент Финляндии Александр Стубб в интервью журналу Foreign Policy (FP) призвал дать власть странам глобального Юга для развития многополярности, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Меня поражает, что ООН, которая должна поддерживать мир, но, к сожалению, терпит неудачу, не имеет в Совете безопасности ни одного члена из Латинской Америки, из Африки, а из Азии только Китай. Пора реформировать это", - поделился Стубб.
По его мнению, ключевыми игроками станут Индия, Саудовская Аравия, Нигерия, Кения, Южная Африка, Аргентина, Бразилия и Мексика, и именно они будут определять напряженность между глобальным Востоком и глобальным Западом.
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