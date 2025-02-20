Брат спикера парламента Армении оказался мошенником

Компания брата спикера парламента Армении Алена Симоняна получила у правительства Армении 343 миллиона долларов и разорилась.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, брат Алена Симоняна закрыл свою компанию "Евроасфальт" путем признания ее банкротом. Об этом в своем блоге написал Педро Зарокян, член фракции "Национальный прогресс" Совета старейшин Еревана.

Он, в частности, отметил: "Возникает вопрос, почему он закрывает такой сверхприбыльный бизнес? Я зашел на сайт Armeps.am, хотел посмотреть, сколько контрактов он получил у правительства, и не мог поверить своим глазам. С 2021 по 2024 год компания Карлена Симоняна выиграла у правительства тендеры на сумму в общей сложности 133 859 823 538 драмов или 343 миллиона долларов.

В английском языке есть хорошая пословица, которая гласит: "Сойди с дистанции, пока ты впереди".

Чтобы не было вопросов о цифрах, я публикую точные детали контракта ниже", - написал он, также разместив фотографии контрактов.