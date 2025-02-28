https://news.day.az/world/1733641.html В Германии заявили о максимальном уровне безработицы В Германии в феврале безработица составила 6,2%, как и месяцем ранее, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс. Это максимальный показатель с октября 2020 года. Количество безработных в Германии в феврале выросло на 5 тысяч.
В Германии заявили о максимальном уровне безработицы
В Германии в феврале безработица составила 6,2%, как и месяцем ранее, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Это максимальный показатель с октября 2020 года.
Количество безработных в Германии в феврале выросло на 5 тысяч.
Аналитики в среднем прогнозировали рост числа безработных на 15 тысяч и сохранение безработицы на январском уровне, по данным Trading Economics. Респонденты Bloomberg ожидали подъем первого показателя на 14 тысяч и неизменность второго.
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