В Германии заявили о максимальном уровне безработицы

В Германии в феврале безработица составила 6,2%, как и месяцем ранее, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Это максимальный показатель с октября 2020 года.

Количество безработных в Германии в феврале выросло на 5 тысяч.

Аналитики в среднем прогнозировали рост числа безработных на 15 тысяч и сохранение безработицы на январском уровне, по данным Trading Economics. Респонденты Bloomberg ожидали подъем первого показателя на 14 тысяч и неизменность второго.