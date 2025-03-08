В аргентинской провинции пришлось эвакуировать людей из-за наводнения

Более 1,3 тыс. человек эвакуировали из-за вызванного дождями наводнения в аргентинской провинции Буэнос-Айрес. Об этом сообщил портал Infobae со ссылкой на местные власти, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным портала, эвакуация проходила в городе Баия-Бланка. Агентство EFE передает, что проливные дожди начались еще утром в пятницу, 7 марта. Местные власти отключили электричество из соображений безопасности.