Британская экономика начала год с неожиданного сокращения

ВВП Великобритании снизился в начале 2025 года на 0,1 процента, хотя эксперты ожидали его роста. В частности, с таким прогнозом выступило большинство опрошенных Reuters аналитиков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как следует из данных Национальной статистической службы (ONS), ключевым фактором январского сокращения британской экономики стало падение промышленного производства - месяц к месяцу на 0,9 процента, а год к году - сразу на 1,5 процента. Такую динамику зафиксировали после роста показателя в декабре на 0,5 процента.

Помимо этого снижение (на 0,2 процента) в первом месяце 2025-го зафиксировали и в строительстве.

В целом, хотя ВВП королевства и вырос в предыдущем квартале на символические 0,1 процента, на фоне ситуации с болезненным повышением налогов его экономика впервые с весны 2020 года, то есть со времени коронавирусных локдаунов, сократилась прошлой осенью второй месяц подряд. В октябре к этому также привели проблемы в промышленности и строительстве.