https://news.day.az/world/1737738.html Яркий метеор пронзил небо над Карачи - ВИДЕО Метеор этой ночью осветил небо над одним из крупнейших городов мира - пакистанским Карачи. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Яркая вспышка привлекла внимание множества жителей, которые наблюдали за зрелищем с улиц и крыш домов.
Яркий метеор пронзил небо над Карачи - ВИДЕО
Метеор этой ночью осветил небо над одним из крупнейших городов мира - пакистанским Карачи.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Яркая вспышка привлекла внимание множества жителей, которые наблюдали за зрелищем с улиц и крыш домов.
Некоторые даже успели запечатлеть редкое явление на камеры телефонов, делая его моментом, который обсуждают в соцсетях.
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