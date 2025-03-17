Яркий метеор пронзил небо над Карачи

Метеор этой ночью осветил небо над одним из крупнейших городов мира - пакистанским Карачи.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Яркая вспышка привлекла внимание множества жителей, которые наблюдали за зрелищем с улиц и крыш домов.

Некоторые даже успели запечатлеть редкое явление на камеры телефонов, делая его моментом, который обсуждают в соцсетях.