https://news.day.az/world/1738911.html Массовые демонстрации в Индонезии - ВИДЕО Массовые демонстрации начались в Индонезии после того, как парламент страны сегодня принял поправку, расширившую список должностей, которые военные могут занимать на госслужбе. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Массовые демонстрации в Индонезии - ВИДЕО
Массовые демонстрации начались в Индонезии после того, как парламент страны сегодня принял поправку, расширившую список должностей, которые военные могут занимать на госслужбе.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Недовольные нововведениями считают, что это может закончиться злоупотреблениями властью и нарушениями прав человека.
В столичной Джакарте протестующие сломали ограждения комплекса зданий парламента, полиция применила водометы. На видео демонстранты скандируют "революция".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре