Массовые демонстрации в Индонезии

Массовые демонстрации начались в Индонезии после того, как парламент страны сегодня принял поправку, расширившую список должностей, которые военные могут занимать на госслужбе.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Недовольные нововведениями считают, что это может закончиться злоупотреблениями властью и нарушениями прав человека.

В столичной Джакарте протестующие сломали ограждения комплекса зданий парламента, полиция применила водометы. На видео демонстранты скандируют "революция".