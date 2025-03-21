Взрыв резервуара на горящей нефтебазе в России

В Краснодарском крае России на горящей нефтебазе взорвался резервуар.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщила пресс-служба министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

"К утру площадь пожара после ночного взрыва на горящей нефтебазе в Кавказском районе удалось сократить до 2 тыс. кв. м. Сейчас происходит горение одного из резервуаров и его обвалование", - рассказали в министерстве.

Ночью на нефтебазе из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти, площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м, сообщал краевой оперштаб.

Управление Роспотребнадзора по региону сообщило, что на территории жилой застройки станицы Кавказской в одной точке выявлены превышения ПДК по бензолу и диметилбензолу, а в Кропоткине в одной точке - по показателю бензол.