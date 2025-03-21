Байден захотел вернуться в политику

Бывший президент США Джо Байден заявил ряду членов Демократической партии, что хочет вернуться в политику, собирая для них деньги и проводя мероприятия в их поддержку. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"По словам людей, в прошлом месяце Байден провел личную встречу с новым председателем Национального комитета Демократической партии Кеном Мартином и предложил свою помощь в то время, когда партия изо всех сил пытается восстановить свою жизнеспособность на фоне опросов, показывающих, что ее популярность падает", - приводит телеканал слова источников.

Уточняется, что пока демократы не проявили интереса к предложению Байдена. Однако они могут согласиться из-за проблем с руководством партии и отсутствием сильных лидеров.