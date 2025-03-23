Илон Маск поделился необычным фокусом

Глава департамента государственной эффективности (DOGE), миллиардер Илон Маск поделился необычным фокусом. Кадры опубликовал Telegram-канал "Политика страны", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

За трюком наблюдала новая девушка Маска - Шивон Зиллис. Немного дальше за тем же столом сидел американский лидер Дональд Трамп.