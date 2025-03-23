https://news.day.az/world/1739262.html Илон Маск поделился необычным фокусом - ВИДЕО Глава департамента государственной эффективности (DOGE), миллиардер Илон Маск поделился необычным фокусом. Кадры опубликовал Telegram-канал "Политика страны", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. За трюком наблюдала новая девушка Маска - Шивон Зиллис. Немного дальше за тем же столом сидел американский лидер Дональд Трамп.
Илон Маск поделился необычным фокусом - ВИДЕО
Глава департамента государственной эффективности (DOGE), миллиардер Илон Маск поделился необычным фокусом. Кадры опубликовал Telegram-канал "Политика страны", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
За трюком наблюдала новая девушка Маска - Шивон Зиллис. Немного дальше за тем же столом сидел американский лидер Дональд Трамп.
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