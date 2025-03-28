Прокатившаяся на машине змея удивила соцсети

В Малайзии змея прокатилась на крыше машины и привлекла внимание других водителей.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Водитель автомобиля с опасным пассажиром наверху ни о чем не подозревал.

Змею заметили люди в соседней машине. Она обвилась вокруг антенны на крыше автомобиля, периодически поднимала голову и осматривалась.

Представляем видео: