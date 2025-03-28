https://news.day.az/world/1740178.html Прокатившаяся на машине змея удивила соцсети - ВИДЕО В Малайзии змея прокатилась на крыше машины и привлекла внимание других водителей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Водитель автомобиля с опасным пассажиром наверху ни о чем не подозревал. Змею заметили люди в соседней машине.
Прокатившаяся на машине змея удивила соцсети - ВИДЕО
В Малайзии змея прокатилась на крыше машины и привлекла внимание других водителей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Водитель автомобиля с опасным пассажиром наверху ни о чем не подозревал.
Змею заметили люди в соседней машине. Она обвилась вокруг антенны на крыше автомобиля, периодически поднимала голову и осматривалась.
Представляем видео:
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