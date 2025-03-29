Кадры из роддома в Китае шокировали соцсети

В соцсетях распространились кадры вчерашнего мощного землетрясения, которые ощущались в приграничном к Мьянме китайском городе Жуйли.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Две медсестры местного роддома изо всех сил пытались удержать младенцев.

Представляем кадры: