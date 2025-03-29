https://news.day.az/world/1740432.html

Кадры из роддома в Китае шокировали соцсети - ВИДЕО

В соцсетях распространились кадры вчерашнего мощного землетрясения, которые ощущались в приграничном к Мьянме китайском городе Жуйли. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Две медсестры местного роддома изо всех сил пытались удержать младенцев. Представляем кадры: