https://news.day.az/world/1740432.html Кадры из роддома в Китае шокировали соцсети - ВИДЕО В соцсетях распространились кадры вчерашнего мощного землетрясения, которые ощущались в приграничном к Мьянме китайском городе Жуйли. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Две медсестры местного роддома изо всех сил пытались удержать младенцев. Представляем кадры:
Кадры из роддома в Китае шокировали соцсети - ВИДЕО
В соцсетях распространились кадры вчерашнего мощного землетрясения, которые ощущались в приграничном к Мьянме китайском городе Жуйли.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Две медсестры местного роддома изо всех сил пытались удержать младенцев.
Представляем кадры:
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