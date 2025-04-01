Машина упала с многоэтажной парковки в Москве

Момент падения автомобиля с многоэтажной парковки в Москве попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Mash, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Машина выехала с пятого этажа многоуровневого паркинга, рухнула вниз и перевернулась на крышу. Отмечается, что в результате происшествия погибла 69-летняя водитель.