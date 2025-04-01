https://news.day.az/world/1740961.html Машина упала с многоэтажной парковки в Москве - ВИДЕО Момент падения автомобиля с многоэтажной парковки в Москве попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Mash, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Машина выехала с пятого этажа многоуровневого паркинга, рухнула вниз и перевернулась на крышу. Отмечается, что в результате происшествия погибла 69-летняя водитель.
Машина упала с многоэтажной парковки в Москве - ВИДЕО
Момент падения автомобиля с многоэтажной парковки в Москве попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Mash, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Машина выехала с пятого этажа многоуровневого паркинга, рухнула вниз и перевернулась на крышу. Отмечается, что в результате происшествия погибла 69-летняя водитель.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре