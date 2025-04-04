Король Великобритании сыграл на морковке

Король Великобритании Карл III сыграл на морковке вместе с членами Лондонского овощного оркестра (LVO). Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Монарх устраивал в Виндзорском замке прием британских музыкантов и волонтеров, вовлеченных в различные музыкальные проекты. Среди них был и Лондонский оркестр, известный тем, что в качестве инструментов использует овощи.

Карл III решил не оставаться в стороне и тоже попробовал поиграть на необычном инструменте. Он выбрал морковь и просвистел на ней английскую колыбельную Twinkle, Twinkle, Little Star. В этом ему помогли несколько музыкантов LVO с морковками и мускатной тыквой в руках. Импровизированное выступление оркестра и короля сорвало аплодисменты и попало на видео.

Карл III признавался, что музыка всегда значила для него многое. "Она обладает удивительной способностью вызволять счастливые воспоминания из самых глубоких уголков нашей памяти, утешать нас в минуты печали и уносить в далекие края", - заявлял он.