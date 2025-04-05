Перестрелка в Махачкале, есть погибший

Вечером 4 апреля в Махачкале в результате стрельбы погиб мужчина. Еще один пострадал и находится в больнице, сообщают в соцсетях, в частности, в Телеграм-канале "Эхо Дагестана", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Очевидцы рассказывают, что перестрелка началась после бытового конфликта. Мужчины поссорились, и один из них открыл стрельбу.

Как стало известно РЕН ТВ, сейчас один из пострадавших находится в больнице, на территории дежурят сотрудники правоохранительных органов.

Стрелка разыскивают. Его личность установлена.