https://news.day.az/world/1742326.html Перестрелка в Махачкале, есть погибший - ВИДЕО Вечером 4 апреля в Махачкале в результате стрельбы погиб мужчина. Еще один пострадал и находится в больнице, сообщают в соцсетях, в частности, в Телеграм-канале "Эхо Дагестана", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. Очевидцы рассказывают, что перестрелка началась после бытового конфликта.
Перестрелка в Махачкале, есть погибший - ВИДЕО
Вечером 4 апреля в Махачкале в результате стрельбы погиб мужчина. Еще один пострадал и находится в больнице, сообщают в соцсетях, в частности, в Телеграм-канале "Эхо Дагестана", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
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