Перестрелка в Махачкале, есть погибший

Очевидцы рассказывают, что перестрелка началась после бытового конфликта. Мужчины поссорились, и один из них открыл стрельбу.

Как стало известно РЕН ТВ, сейчас один из пострадавших находится в больнице, на территории дежурят сотрудники правоохранительных органов.

Стрелка разыскивают. Его личность установлена.