https://news.day.az/world/1742872.html Бориса Джонсона ущипнул страус - ВИДЕО Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона укусил страус во время отдыха в сафари-парке. Соответствующей видеозаписью поделилась супруга политика Кэрри Джонсон в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. На видео четырехлетний сын британского политика Уилфред сидит рядом с ним в машине у открытого окна.
Бориса Джонсона ущипнул страус - ВИДЕО
Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона укусил страус во время отдыха в сафари-парке. Соответствующей видеозаписью поделилась супруга политика Кэрри Джонсон в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
На видео четырехлетний сын британского политика Уилфред сидит рядом с ним в машине у открытого окна. Происходящее снимает супруга Джонсона Кэрри.
Судя по всему, экс-премьер Британии открыл окно, чтобы покормить страуса, стоящего у автомобиля. Внезапно птица наклонилась и ущипнула политика. Он тут же отшатнулся и громко выругался.
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