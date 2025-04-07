Бориса Джонсона ущипнул страус

Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона укусил страус во время отдыха в сафари-парке. Соответствующей видеозаписью поделилась супруга политика Кэрри Джонсон в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На видео четырехлетний сын британского политика Уилфред сидит рядом с ним в машине у открытого окна. Происходящее снимает супруга Джонсона Кэрри.

Судя по всему, экс-премьер Британии открыл окно, чтобы покормить страуса, стоящего у автомобиля. Внезапно птица наклонилась и ущипнула политика. Он тут же отшатнулся и громко выругался.