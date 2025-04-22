Вор-сладкоежка украл из супермаркета 22 плитки шоколада

В Приангарье ранее судимый мужчина обокрал магазин и стащил с витрины несколько стопок шоколада, оттолкнул продавца и скрылся. Об этом сообщает УМВД Иркутской области, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В правоохранительные органы обратилась администратор магазина продуктов. Женщина сообщила, что в торговый зал зашел неизвестный. Злоумышленник сложил в пакет несколько стопок шоколада и скрылся, оттолкнув продавца.

Вора-сладкоежку задержали, им оказался ранее судимый 47-летний местный житель. Украденный шоколад он успел продать. Возбуждено уголовное дело о грабеже, фигуранту может грозить до семи лет лишения свободы.