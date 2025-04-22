https://news.day.az/world/1746742.html Вор-сладкоежка украл из супермаркета 22 плитки шоколада - ВИДЕО В Приангарье ранее судимый мужчина обокрал магазин и стащил с витрины несколько стопок шоколада, оттолкнул продавца и скрылся. Об этом сообщает УМВД Иркутской области, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. В правоохранительные органы обратилась администратор магазина продуктов. Женщина сообщила, что в торговый зал зашел неизвестный.
Вор-сладкоежка украл из супермаркета 22 плитки шоколада - ВИДЕО
В Приангарье ранее судимый мужчина обокрал магазин и стащил с витрины несколько стопок шоколада, оттолкнул продавца и скрылся. Об этом сообщает УМВД Иркутской области, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В правоохранительные органы обратилась администратор магазина продуктов. Женщина сообщила, что в торговый зал зашел неизвестный. Злоумышленник сложил в пакет несколько стопок шоколада и скрылся, оттолкнув продавца.
Вора-сладкоежку задержали, им оказался ранее судимый 47-летний местный житель. Украденный шоколад он успел продать. Возбуждено уголовное дело о грабеже, фигуранту может грозить до семи лет лишения свободы.
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