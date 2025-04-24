Лоси устроили трапезу на дороге

Двое лосей решили устроить трапезу на дороге в российском городе. Соответствующий ролик, которым поделился очевидец, публикует Telegram-канал UTV., передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru

На размещенных кадрах видно, как четвероногие решили перекусить, остановившись на обочине возле поселка 8 Марта в Уфе. Животные заметили, что привлекли внимание людей, и отошли на несколько шагов. Однако позже они продолжили есть.