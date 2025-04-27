В США медведь устроил себе отдых в джакузи во дворе частного дома

В США медведь залез во двор одного из домов, чтобы полежать джакузи.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

"Это черный медведь, они могут быть злыми. Он только что скинул крышку с джакузи. Он полез в мое джакузи. Он там греется. Да он кайфует! Ну все, он в джакузи. Дикий черный медведь греется в джакузи. Я рад, что меня там не было, когда он пришел. Он пытается съесть фильтр" - сообщил местный житель.