https://news.day.az/world/1748080.html В США медведь устроил себе отдых в джакузи во дворе частного дома - ВИДЕО В США медведь залез во двор одного из домов, чтобы полежать джакузи. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. "Это черный медведь, они могут быть злыми. Он только что скинул крышку с джакузи. Он полез в мое джакузи. Он там греется. Да он кайфует! Ну все, он в джакузи. Дикий черный медведь греется в джакузи.
В США медведь устроил себе отдых в джакузи во дворе частного дома - ВИДЕО
В США медведь залез во двор одного из домов, чтобы полежать джакузи.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
"Это черный медведь, они могут быть злыми. Он только что скинул крышку с джакузи. Он полез в мое джакузи. Он там греется. Да он кайфует! Ну все, он в джакузи. Дикий черный медведь греется в джакузи. Я рад, что меня там не было, когда он пришел. Он пытается съесть фильтр" - сообщил местный житель.
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