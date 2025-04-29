https://news.day.az/world/1748677.html В Китае произошла трагедия с русалкой - ВИДЕО В Китае произошла трагедия с русалкой - девушка, развлекавшая под водой туристов, потеряла сознание прямо в аквариуме. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Инцидент произошёл в городе Шанси во время шоу в окнанариуме. Девушка потеряла сознание из-за недостатка кислорода, подоспевший на помощь коллега вытащил её из воды.
В Китае произошла трагедия с русалкой - ВИДЕО
В Китае произошла трагедия с русалкой - девушка, развлекавшая под водой туристов, потеряла сознание прямо в аквариуме.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Инцидент произошёл в городе Шанси во время шоу в окнанариуме. Девушка потеряла сознание из-за недостатка кислорода, подоспевший на помощь коллега вытащил её из воды.
Несмотря на то, что китаянка успела захлебнуться, врачам удалось её спасти.
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