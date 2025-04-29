В Китае произошла трагедия с русалкой - девушка, развлекавшая под водой туристов, потеряла сознание прямо в аквариуме.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Инцидент произошёл в городе Шанси во время шоу в окнанариуме. Девушка потеряла сознание из-за недостатка кислорода, подоспевший на помощь коллега вытащил её из воды.

Несмотря на то, что китаянка успела захлебнуться, врачам удалось её спасти.