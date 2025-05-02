https://news.day.az/world/1749642.html Подросток выпал из окна торгового центра во время съемки видео В Великом Новгороде мальчик выпал из окна торгового цента и попал на видео. Об этом сообщает СУ СКР по области, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Несчастный случай произошел 30 апреля в местном ТЦ, куда компания подростков пришла, чтобы снять видео. Во время съемок школьник 2013 года рождения открыл окно и вылез на оконный карниз.
Подросток выпал из окна торгового центра во время съемки видео
В Великом Новгороде мальчик выпал из окна торгового цента и попал на видео. Об этом сообщает СУ СКР по области, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Несчастный случай произошел 30 апреля в местном ТЦ, куда компания подростков пришла, чтобы снять видео.
Во время съемок школьник 2013 года рождения открыл окно и вылез на оконный карниз. Затем он какое-то время висел, держась руками за подоконник, но в итоге упал со второго этажа.
О характере полученных им травм не сообщается. Известно, что пострадавшего госпитализировали. Обстоятельств произошедшего уточняются в рамках доследственной проверки.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре