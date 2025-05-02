Подросток выпал из окна торгового центра во время съемки видео

В Великом Новгороде мальчик выпал из окна торгового цента и попал на видео. Об этом сообщает СУ СКР по области, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Несчастный случай произошел 30 апреля в местном ТЦ, куда компания подростков пришла, чтобы снять видео.

Во время съемок школьник 2013 года рождения открыл окно и вылез на оконный карниз. Затем он какое-то время висел, держась руками за подоконник, но в итоге упал со второго этажа.

О характере полученных им травм не сообщается. Известно, что пострадавшего госпитализировали. Обстоятельств произошедшего уточняются в рамках доследственной проверки.