https://news.day.az/world/1752587.html Кокаин на миллионы долларов обнаружили в грузе с бананами - ВИДЕО Кокаин на миллионы долларов нашли в грузе с бананами из-за океана питерские таможенники. Судно с кокаином прибыло из Латинской Америки. Контрабандисты оборудовали тайники в технических полостях и загрузили туда 50 кг кокса. По ценам черного рынка - это более 6 миллионов долларов.
Кокаин на миллионы долларов обнаружили в грузе с бананами - ВИДЕО
Кокаин на миллионы долларов нашли в грузе с бананами из-за океана питерские таможенники.
Как передает Day.Az, судно с кокаином прибыло из Латинской Америки. Контрабандисты оборудовали тайники в технических полостях и загрузили туда 50 кг кокаина. По ценам черного рынка - это более 6 миллионов долларов.
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