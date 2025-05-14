Кокаин на миллионы долларов обнаружили в грузе с бананами

Кокаин на миллионы долларов нашли в грузе с бананами из-за океана питерские таможенники.

Как передает Day.Az, судно с кокаином прибыло из Латинской Америки. Контрабандисты оборудовали тайники в технических полостях и загрузили туда 50 кг кокаина. По ценам черного рынка - это более 6 миллионов долларов.