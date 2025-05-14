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Кокаин на миллионы долларов обнаружили в грузе с бананами - ВИДЕО

Кокаин на миллионы долларов нашли в грузе с бананами из-за океана питерские таможенники. Судно с кокаином прибыло из Латинской Америки. Контрабандисты оборудовали тайники в технических полостях и загрузили туда 50 кг кокса. По ценам черного рынка - это более 6 миллионов долларов.