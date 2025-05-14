Эрдоган принял участие во встрече с лидерами США, Саудовской Аравии и Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 14 мая в режиме видеоконференции принял участие во встрече Президента США Дональда Трампа, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана и Президента Сирии Ахмеда аш-Шараа.

Как передает Day.Az, турецкий лидер присоединился к беседе лидеров трех стран в Эр-Рияде из Президентского комплекса в Анкаре.

Глава турецкого государства назвал "исторически значимой" отмену рестрикций США в отношении Дамаска.

Эрдоган выразил надежду на то, что другие страны последуют примеру Вашингтона в вопросе отмены антисирийских санкций.

Президент Эрдоган заверил, что Турция продолжит поддерживать новые власти Сирии в вопросе борьбы с террористическими организациями, в том числе, с ИГИЛ (ДЕАШ).