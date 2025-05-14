https://news.day.az/world/1752635.html Водитель перелетел через огромную яму во время побега от полиции - ВИДЕО В России водитель перелетел через огромную яму во время побега от полиции. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Сегодня утром амурчанин пытался скрыться от экипажа ДПС. Уйти от погони ему помешали ремонтные работы на перекрестке 50 лет Октября - Амурская.
Водитель перелетел через огромную яму во время побега от полиции - ВИДЕО
В России водитель перелетел через огромную яму во время побега от полиции.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сегодня утром амурчанин пытался скрыться от экипажа ДПС. Уйти от погони ему помешали ремонтные работы на перекрестке 50 лет Октября - Амурская.
Там водитель, управляя Lexus LS600, на большой скорости сначала наехал на ограждение и перелетел через перекопанный участок, а затем снес еще одно ограждение, дорожный знак и заехал на бордюрный камень.
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