В России водитель перелетел через огромную яму во время побега от полиции.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Сегодня утром амурчанин пытался скрыться от экипажа ДПС. Уйти от погони ему помешали ремонтные работы на перекрестке 50 лет Октября - Амурская.

Там водитель, управляя Lexus LS600, на большой скорости сначала наехал на ограждение и перелетел через перекопанный участок, а затем снес еще одно ограждение, дорожный знак и заехал на бордюрный камень.