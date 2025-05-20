Крупнейший в мире парк полностью беспилотных карьерных самосвалов в Китае

Китай впервые, как утверждается, запустил крупнейший в мире парк полностью беспилотных карьерных самосвалов, включающий десятки транспортных средств, оснащенных системами автономного вождения Huawei Technologies.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.