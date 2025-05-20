https://news.day.az/world/1754031.html Крупнейший в мире парк полностью беспилотных карьерных самосвалов в Китае - ВИДЕО Китай впервые, как утверждается, запустил крупнейший в мире парк полностью беспилотных карьерных самосвалов, включающий десятки транспортных средств, оснащенных системами автономного вождения Huawei Technologies. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Крупнейший в мире парк полностью беспилотных карьерных самосвалов в Китае - ВИДЕО
Китай впервые, как утверждается, запустил крупнейший в мире парк полностью беспилотных карьерных самосвалов, включающий десятки транспортных средств, оснащенных системами автономного вождения Huawei Technologies.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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